Які зворушливі кадри: принц Хусейн забрав дружину принцесу Раджву та їхню новонароджену дочку з пологового будинку

Кронпринц Хусейн та його дружина принцеса Раджва виписалися з пологового будинку, де 3 серпня народилася їхня дочка принцеса Іман.

У Instagram каналу Rajwaofjordannews опублікували відео, де видно, як щаслива молода мама принцеса Раджва, одягнена у сукню-сорочку в принт і за руку з чоловіком виходить із медичного центру короля Хусейна. Подружжя усміхається, махає фотографам і має дуже щасливий вигляд. Хусейн тримає автокрісло з маленькою дочкою, потім дбайливо пристібає його на задньому сидінні автомобіля, і вони їдуть.

Маленька Іман стала першою дитиною пари. Раніше ми розповідали, чому новонародженій дівчинці дали саме це ім'я.

А також показували перші кадри зустрічі йорданської королівської пари – короля Абдалли II та королеви Ранії зі своєю першою онукою.

Зазначимо, що конституція Йорданії свідчить, що престол переходить до спадкоємців чоловічої статі, тому дитина спадкового принца Хусейна та принцеси Раджви не увійде до лінії престолонаслідування. Оскільки дитина – дівчинка, жодних змін у лінії престолонаслідування не буде. Спадкоємцем престолу є кронпринц Хусейн, а другим у черзі на престол є його молодший брат Хашим.

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