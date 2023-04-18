Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Який гарний лук: королева Летиція в образі коралових відтінків приїхала на церемонію

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1141
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Який гарний лук: королева Летиція в образі коралових відтінків приїхала на церемонію

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король та королева Іспанії відвідали сьогодні церемонію вручення Національної спортивної премії у Королівському палаці Ель-Пардо у Мадриді.

49-річна Летиція мала дуже елегантний вигляд в шовковій сорочці коралово-червоного кольору від Boss та спідниці-олівці зі шкіри теж від Boss. Така спідниця-міді в королівському гардеробі не одна, її Величність має ще винного кольору схожу, а також класичну чорну.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Образ Летиції доповнювали бежеві туфлі слінгбеки від Carolina Herrera, золоті сережки-кільця Nydia Jewels та її улюблена каблучка на вказівному пальці Coreterno.

Королева розпустила волосся і зробила макіяж у теплих відтінках. Її чоловік король Філіпп VI був у сірому смугастому костюмі, білій сорочці і підібрав краватку до тону вбрання дружини. Пара мала дуже гармонійний вигляд на заході.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями королева Іспанії була присутня на заході Tour Del Talento Фонду принцеси Астурійської у Великому театрі Кордови, де сяяла у сукні з квітковим принтом від бренду Cayrowoman.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1141
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація