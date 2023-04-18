Який гарний лук: королева Летиція в образі коралових відтінків приїхала на церемонію

Король та королева Іспанії відвідали сьогодні церемонію вручення Національної спортивної премії у Королівському палаці Ель-Пардо у Мадриді.

49-річна Летиція мала дуже елегантний вигляд в шовковій сорочці коралово-червоного кольору від Boss та спідниці-олівці зі шкіри теж від Boss. Така спідниця-міді в королівському гардеробі не одна, її Величність має ще винного кольору схожу, а також класичну чорну.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Образ Летиції доповнювали бежеві туфлі слінгбеки від Carolina Herrera, золоті сережки-кільця Nydia Jewels та її улюблена каблучка на вказівному пальці Coreterno.

Королева розпустила волосся і зробила макіяж у теплих відтінках. Її чоловік король Філіпп VI був у сірому смугастому костюмі, білій сорочці і підібрав краватку до тону вбрання дружини. Пара мала дуже гармонійний вигляд на заході.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями королева Іспанії була присутня на заході Tour Del Talento Фонду принцеси Астурійської у Великому театрі Кордови, де сяяла у сукні з квітковим принтом від бренду Cayrowoman.

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