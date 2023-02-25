Який хоробрий: пес Патрон показав фото з великим снарядом

Пес-сапер Патрон вчора, 24 лютого, у день річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну опублікував в Instagram фото, на якому він зазнімкований із великим снарядом. Чотирилапа зірка одягнена у службовий жилет із шевроном. Знімок був зроблений під час служби Патрона – він шукав вибухонебезпечні предмети.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

У дописі він поділився роздумами про рік повномасштабної війни.

"Саме в цю мить, рік тому. Я пізнав що таке жорстока війна. Я знаю, що вона триває 9 років. Але я вперше почув вибух, який не був запланований саперами. Це був вибух за моїм домом. Цей рік відібрав у нас радість. Ми можемо усміхатись, але повноцінної радості у нас немає. Цей рік відібрав у нас страх. Ми так довго боялись. Незліченно багато хвилин боялись, що потім вже й перестали відчувати той страх.

Хоча це не рік, це ворог відібрав у нас відчуття безпеки. Де б ми не були: в Карпатах, в столиці у бомбосховищі чи закордоном — ми не відчуваємо себе в безпеці. Ніде. Багато з нас взагалі нічого не відчуває. Ні сліз, ні радості, ні планів. Все стало прісним", - написав собака.

Він також зазначив, що українці чітко усвідомлюють лють, яку передадуть наступним поколінням.

"Ця лють страшніша за бомби, бо від неї не врятує ППО. А ще ніхто і ніколи не відбере у нас те неймовірне відчуття єдності. Я пам'ятатиму це завжди.

Собаки не вірять в Бога, я вже казав. Ми віримо у вищі сили, які хтось називає Богом, хтось Аллахом, хтось просто "силою". Собаки не вміють молитись. Але ми вміємо надсилати свої думки у Всесвіт. Я називаю це афірмацією. Я придумав її торік, десь у цей час.

Якщо мені судилось сьогодні померти — нехай.

Якщо мені доведеться жити у найважчі роки для моєї країни — я житиму.

Якщо я матиму шанс зробити життя хоч однієї особи чи тварини кращим — я зроблю.

Якщо нам долею призначено боротись, щоб побороти — я боротимусь.

Якщо я матиму можливість назавжди запам'ятати все це — я пам'ятатиму.

Якщо мій народ буде відчувати себе спустошено — я допомагатиму.

Від першого і до останнього подиху. Назавжди. З вірою в Україну і українців", - додав Патрон.

Він також подякував за рік протистояння всім, хто наближає нашу перемогу: військовим, рятувальникам і саперам ДСНС, медикам, волонтерам, водіям і психологам.

"Дякую за те, що разом наша дуля і кулак стали такими великими і міцними. Дякую за те, що ми досі є", - підсумував пес.

Нагадаємо, собака Патрон прокоментував візит президента США Джо Байдена до Києва.

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