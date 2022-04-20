Який конфуз: Меган Маркл намалювала український прапор догори дриґом

Пам'ятаєте, у свій час соцмережами гуляв флешмоб "переверни прапор", нібито таким чином можна було змінити долю України на щасливішу. Так ось, Меган Маркл, мабуть, мимоволі до нього приєдналася.

Вчора були опубліковані фотографії, на яких Меган Маркл зазнімкована з дітьми учасників Invictus Games.

A дуже special moment в @UKinNL tent на Sunday як Meghan, The Duchess of Sussex joined #TeamUK families for @nl_British 's story hour! Team UK's James Stride read 'Hairy Maclary from Donaldson's Dairy' @InvictusGamesNL #IG22 @HelpforHeroes

Chris Allerton @WeAreInvictus pic.twitter.com/JpXj3e3HnD — UK in NL (@ukinnl) April 19, 2022

На одній світлині Меган пише слово «мир» на синьо-жовтому тлі, який, мабуть, має символізувати прапор України. Проте на фото добре видно, що жовта смуга розташована на малюнку над синьою, а не навпаки, як це слід зробити.

Державний прапор України є смугою синього кольору, розташованою над смугою жовтого.

Світлини, опубліковані посольством Великої Британії, були зроблені на приватному заході, який відбувався у наметі в Zuiderpark на другий день змагань. Вони були зроблені весільним фотографом принца Гаррі Крісом Аллертоном.

Помилка Меган здається особливо прикрою, враховуючи те, що герцог і герцогиня Сассекські неодноразово коментували війну в Україні протягом останніх тижнів.

Минулого місяця пара оголосила, що пожертвувала певну суму благодійним організаціям для підтримки народу України.

На церемонії відкриття Invictus Games принц Гаррі та Меган віддали належне хоробрості збірної України, а герцогиня вигукнула: "Слава Україні!".

Меган, яку запросили на сцену для виступу, сказала, що всі підтримують українську команду.

Присутні на заході, де Меган так прикро помилилася, кажуть, що вона була досить балакучою і сказала, що сумує за своїми дітьми.

Меган повернулася додому в понеділок, а Гаррі залишиться на іграх Invictus Games до кінця тижня.