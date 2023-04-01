Який кумедний кадр: як королева Єлизавета II ледь не втратила капелюха на публіці

Ми любимо роздивлятися архівні кадри королеви Єлизавети II, яка правила Великою Британією довгі 70 років.

Монархиня багато разів потрапляла у конфузні ситуації на публіці. Але не щоразу про це писали чи говорили публічно.

На цьому фото, яке датовано якраз 1 квітня 2011 року, Її Величність королева прибула з візитом до долини Королівських ВПС, де принц Вільям працював пілотом пошуково-рятувального вертольота в місті Голіхед, в Уельсі.

Королева була одягнена в червоне пальто, сукню під ним прямого силуету і капелюх, який чи не злетів з голови Її Величності при сильному пориві вітру.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Того дня королева Єлизавета II здійснила поїздку авіабазою, зустрілася з персоналом і сім'ями, а принц Вільям провів їй екскурсію пошуково-рятувальним вертольотом Sea King.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як 1979 року під час візиту королеви до Оману капелюх з її голови таки полетів. Смішний кадр, який тоді зробили фотографи, назавжди залишився в архівах.

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