Який кумедний образ: королева Єлизавета II у тренчі-розлітайці відвідувала Дербі

Образи королеви Єлизавети II завжди були варті уваги. Її Величність все життя любила одягатися яскраво, хоч і була дуже скромною жінкою.

На відміну від своєї молодшої сестри принцеси Маргарет, королева Єлизавета II не любила світські заходи, але за обов'язком служби часто відвідувала різні прийоми.

Нещодавно ми показували вам найяскравішу сукню, яку колись одягала королева.

А тепер хочемо показати найкумедніший її лук в тренчі. У ньому королева приїхала на Епсомське Дербі 6 червня 1990 року. Тоді під тренч монархиня одягла жовту сукню та жовтий капелюх із чорним обідком. Мала дуже кумедний вигляд і водночас була помітною та яскравою. У ті роки Єлизавета II ще не фарбувала волосся у платиновий блонд, але губи завжди підводила яскравою помадою і носила свої улюблені перлинні сережки. Вона була з парасолькою-тростиною та сумкою в руках, і взута в туфлі.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Після смерті королеви у вересні 2022 року писали, що поховають її саме в перлинних сережках, які монархиня так любила.

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