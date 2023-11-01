Милий кадр: яким був перший день у дитячому садку у принца Гаррі

Якщо подивитися на його дитячі та юнацькі фотографії, то може здатися, що він зростав дуже щасливою дитиною. Хоча у своїй книжці мемуарів "Запасний" принц стверджує протилежне.

Нам попався один дуже милий кадр із королівського архіву. На знімку принц Гаррі, якому лише три роки, вирушає вперше до садка Ноттінг-Гілл, у Західному Лондоні. У нього через плече висить сумка "Паровозик Томас", а в руках принц тримає бінокль. Він іде за руку з менеджеркою дитсадка Джейн Майнорс.

Маленький принц Гаррі / Фото: Associated Press

Раніше ми згадували дитячі фото принца Гаррі та розповідали, чому його часто порівнюють із молодшим сином Кейт та Вільяма – принцом Луї.

Принц Гаррі у дитинстві / Фото: Getty Images

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