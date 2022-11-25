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Який милий малюк: Джилл Байден із 2-річним онуком відвідала пожежну частину

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Який милий малюк: Джилл Байден із 2-річним онуком відвідала пожежну частину

Джилл Байден з онуком / Фото: Associated Press

Президентське подружжя зустрілося із пожежниками.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден на честь Дня подяки відвідали пожежну частину Нантакету у штаті Массачусетс. Там президентське подружжя поспілкувалося із працівниками пожежної служби.

Джилл і Джо Байдени / © Associated Press
Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Разом із собою Байдени взяли маленького онука – 2-річного Бо (хлопчик є сином Гантера Байдена і Меліси Коен).

Джилл Байден з онуком / © Associated Press
Джилл Байден з онуком / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Фотографи зазнімкували момент, як перша леді одягла на голову онуку червоний шолом пожежника. Малюк був задоволений.

Джилл Байден з онуком / © Associated Press
Джилл Байден з онуком / Фото: Associated Press

Одягнена Джилл була у замшевий бежевий жакет, білу сорочку, замшеві чорні штани, шарф і замшеві чоботи на стійких підборах.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

На Джо була блакитна сорочка, чорний піджак, сині штани і чорні туфлі.

Нагадаємо, раніше Джилл з онуком Бо зустріла різдвяну ялинку біля Білого дому.

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Дата публікації
Перегляди
372
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