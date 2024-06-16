Який милий: пес Патрон поділився світлинами у маках

Пес Патрон опублікував в Instagram гарні світлини, зроблені на природі. Позував собака у маках.

Знімки супроводжує мотивувальний допис від Патрона, у якому він радить всім, хто опускає ніс, звернути увагу на свої ноги, які дають можливість піти у будь-яке місце, звернути увагу на красу і насолодитися моментом.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Якщо вам раптом все набридне і захочеться опускати ніс, то опустіть його. І подивіться: у вас є власні ноги!

І ці ноги можна кудись переставити: у парк/ у музей/ у кавʼярню/ у бабусин садок. Тож дайте своїм ногам команду "йти". Це класна команда, вам сподобається! І йдіть. І помічайте гарне у місці, в яке прийдете: зелену траву, красиву плитку чи дрібні камінці.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

А якщо там зʼявляться інші ноги або лапи- то це той момент, коли слід підняти очі і роздивитись того, хто поруч. Бо це може бути

хто завгодно! Навіть Анджеліна Джолі якось гуляла Львовом, ви ж памʼятаєте?

А зараз опустіть ваші носи, бо я якраз маю для них лизь. І миттю піднімайте знову", – написав собака-сапер.

Нагадаємо, пес Патрон поділився враженнями від прем'єри фільму Антона Птушкіна.

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