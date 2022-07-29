Який милий: пес Патрон показав, як бавився на природі

Популярний джек-рассел опублікував нову світлину зі свого відпочинку.

Пес Патрон потішив підписників своїм новим знімком. На ньому собака-піротехнік бавиться на природі. Його зазнімкували у той момент, коли він боком лежав на траві.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

У дописі Патрон поміркував над тим, яким терміном можна назвати дії, коли ображають собак.

"Упередження за расовою ознакою – расизм. Дискримінація за гендерною ознакою – сексизм. А якщо ображають песиків – то це… песизм?

Треба піти лозунг придумати, написати вимоги якісь.

Пі.сі. Мене ніхто не ображав. Ну хіба що виробники килимів із моїм зображенням. Це відвертий песизм! Щоб люди об мене ноги витирали. Всім здоровий лизь", - написав Патрон.

Раніше собака у патріотичному худі розповів про своїх предків.

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