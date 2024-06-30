Який милий знімок: Кітті Спенсер опублікувала фото з дочкою та розсекретила її ім'я

33-річна британська аристократка та модель леді Кітті Спенсер поділилася у своєму Instagram новим фото зі своєю маленькою дочкою та розсекретила її ім'я.
На фото Кітті сидить на підвіконні, одягнена в білу сорочку і штани, а її дочка, яку звуть Афіна, стоїть одягнена в сукню і дивиться за тим, що відбувається за вікном. У підписі до знімку леді Кітті пише:
"Афіна спостерігає за тим, що відбувається у світі", — додавши до підпису серце.
Племінниця принцеси Діани мало показує свою дочку публіці. Про те, що вона стала матір'ю Кітті, повідомила на День матері в березні цього року. Але більше жодних подробиць не розкривала.
Її сестра Еліза Спенсер ділилася фото Кітті з Афіною у своєму Instagram минулого місяця. Сама Кітті вкрай рідко показує фото дитини.
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