Який ніжний образ: королева Маргрете II вийшла на публіку в ніжно-рожевій сукні та жакеті

83-річна данська монархиня дуже любить одягатися яскраво та бути помітною.

Королева Данії Маргрете II та мер муніципалітету Фредерісія Стін Ріст прибули на борт королівської яхти Даннеброг у Фредерісії, коли наприкінці літа в муніципалітеті проходить процесія королеви.

Її Величність цього дня мала чудовий вигляд і була одягнена у ніжно-рожеву сукню та короткий жакет зверху. Її літній образ доповнював капелюх до тону, великі квіткові сережки у вухах, золота брошка, пришпилена на жакеті. У руках вона тримала букет квітів та тростину.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева хоч і пересувається з тростиною після операції на хребті, але все одно має яскравий та ефектний вигляд. А ще не забуває наносити макіяж і робити манікюр, чим не можуть похизуватися сучасні більш молоді королеви.

Нагадаємо, нещодавно Маргрете II відвідувала відкриття нового музею данського журнального малюнка, де сяяла також у рожевому аутфіті.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Читайте також: