Який ніжний образ: королева Ранія у рожевому пальті приїхала на зустріч

Днями Її Величність відвідувала благодійну спільноту Аль-Нашміят у Табарбурі і поділилася у своєму блогу в Instagram знімком із заходу.

Королева одягла коротке вовняне напівпальто ніжно рожевого кольору з широким поясом на талії від Sportmax, а під нього одягла чорний топ.

У Ранії було красиве укладання, втім, її волосся завжди ідеальне. Вона також зробила легкий макіяж, акцентувавши увагу на своїй природній красі. І сфотографувалася в компанії жінок із цієї спільноти.

Нещодавно, нагадаємо, Ранія зустрілася з першою леді Єгипту під час свого робочого візиту до Каїру. Тоді Її Величність обрала total blue look.

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