Який ніжний образ: леді Луїза Віндзор з'явилася на королівському параді у сукні з ірисами

Дочка герцога та герцогині Единбурзьких – леді Луїза Віндзор – минулого року пропустила парад Trooping the Color через навчання, а цього року потішила шанувальників своєю присутністю.

20-річна леді Луїза з'явилася на публіці у шовковій сукні з ірисами Suzannah London та капелюсі, прикрашеному квіткою від Jane Taylor London. До речі, нещодавно у сукні з ірисами з'явилася на публічному заході її 59-річна мама герцогиня Софі.

Герцогиня Единбурзька Софі та її дочка леді Луїза / Фото: Getty Images

Луїза доповнила свій лук лаконічними перлинними сережками-висячками, підвіскою з блакитним каменем, волосся зібрала в низький пучок і зробила дуже легкий макіяж. Також у неї на зап'ясті ми помітили перлинний браслет.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

У соцмережах багато королівських шанувальників зазначили, що були раді бачити Луїзу, яка була зі своїми батьками і на балконі Букінгемського палацу, коли король і його сім'я стежили за прольотом британських ВПС, які пускали так звані кольорові стріли.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

Також не можна не сказати, що мати Луїзи — Софі — теж мала неймовірний вигляд цього дня в лимонній сукні Beulah London з рюшами на рукавах і в жовтому мініатюрному креповому капелюсі Jane Taylor London. У цьому образі вона нагадала нам деякі луки принцеси Уельської у жовтих сукнях.

Король Чарльз III, королева Камілла та герцогиня Софі / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам усі образи принцеси Кейт за одинадцять років її появи на параді Trooping the Color. Був серед них і образ у жовтій сукні.

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