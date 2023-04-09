Який ніжний образ: принцеса Беатріс зачарувала вибором вбрання для святкової служби

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці, але без дочки Сієнни відвідала сьогодні великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.
34-річна принцеса Йоркська мала розкішний вигляд в ніжно-рожевій сукні з крепу від Emilia Wickstead з чорним поясом з бантом на талії, доповнивши лук чорним капелюхом-таблеткою з білим бантом і чорними замшевими туфлями на високих шпильках.
На зап'ясті у принцеси виднівся золотий браслет у вигляді банта з розсипом каміння, макіяж на її обличчі був лаконічним, а волосся вона розпустила.
Її чоловік Едіардо Мапеллі-Моцці був у синьому костюмі, білій сорочці та з блакитною краваткою, та взутий у чорні туфлі.
На службу також приїхала молодша сестра Беатріс – вагітна другою дитиною принцеса Євгенія із чоловіком Джеком. Вона вибрала для виходу сукню-міді в принт. Був присутній на сімейному заході і батько принцес Йоркських – принц Ендрю, який давно не виконує королівських обов'язків.
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