Який рідкісний кадр: король Іспанії із сім'єю на першому фото після сходження на трон

Король Хуан Карлос I, батько короля Філіпа VI, що править нині, зійшов на престол 22 листопада 1975 року і перебував там до 18 червня 2014 року.

На цьому фото, яке було зроблено 27 листопада, короля Хуана Карлоса зображено зі своєю родиною — королевою Софією, дочками – принцесами Оленою та Крістіною та сином принцом Феліпе.

Сім'я була сфотографована на сходах церкви Лос-Геронімос у Мадриді 27 листопада 1975 року після меси Te Deum, на якій були присутні іспанці та іноземні запрошені високопосадовці.

Королева Софія, яка на початку листопада відсвяткувала 85-річчя, на фото зазнімкована у стильній червоній сукні, у такому ж вбранні одягнені дві її дочки. Вона взута у білі туфлі на низьких підборах, у неї об'ємна зачіска, а на шиї золоте кольє у вигляді змії. Поруч із нею у блакитній сорочці та коротких шортах знято її сина – принца Феліпе.

Король Хуан Карлос I, його дружина королева Софія та троє їхніх дітей — Феліпе, Крістіна та Олена / Фото: Associated Press

2014 року він замінив свого батька на престолі і нині править в Іспанії. А його старша дочка принцеса Леонор стане новою королевою після свого батька.

Король Філіпп VI та його дочка принцеса Леонор / Фото: Associated Press

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