Який рідкісний кадр: принцеса Діана із сином Вільямом у день його хрещення

Принц Вільям народився 21 червня 1982 року, а церемонія його хрещення відбулася 4 серпня того ж року, у день народження королеви-матері Єлизавети – прабабусі новонародженого принца.

На знімку, датованому 4 серпня 1982 року, принца Вільяма зазнімковано на руках у його матері – 21-річної принцеси Діани. Малюк смокче мізинець своєї матері після його хрещення в Букінгемському палаці в Лондоні.

Вільям, якому тоді було півтора місяці, був одягнений у хрестильну сукню, як і всі діти, охрещені у британській королівській родині. А Діана була у сукні у квітковий принт, капелюсі та у кольє з кулоном у формі серця на шиї.

Принцеса Діана із сином принцом Вільямом, серпень 1982 року / Фото: Associated Press

Принц Вільям був на той момент другим у черзі на британський престол після свого батька принца Уельського Чарльза.

Принцеса Діана, принц Чарльз та маленький принц Вільям / Фото: Getty Images

2022 року після смерті королеви Єлизавети II Чарльз став новим королем, а Вільям, першим у лінії успадкування трону.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що народження первістка Діани та Чарльза підлаштовувалося під календар принца Уельського, але пологи у принцеси Уельської були природними.

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