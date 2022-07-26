Який сидить краще: переможниця "Холостяка-11" продемонструвала фігуру у двох стильних купальниках

Анна Богдан похизувалася обновками для відпочинку.
Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан показала в Instagram Stories нові світлини з Хорватії.
Дівчина похизувалася і пляжними обновками і стрункою фігурою.
Анна приміряла рожевий купальник-бандо і показала, як він на ній сидить.
Потім Богдан одягла суцільний купальник у пастельних кольорах – лавандово-фісташковому.
А ще Аня виклала відео зі своєї прогулянки Дубровником, на якому вона постала у квітковвому сарафані і солом'яному капелюсі.
Раніше красуня показалася після душу – вона була загорнута у білий рушник.
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