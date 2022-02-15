Який весняний образ: королева Єлизавета ІІ вперше з'явилася на публіці після платинового ювілею

95-річна королева Єлизавета II вперше з'явилася на публіці після інформації про те, що у її сина Чарльза коронавірус і вони були в контакті.

Сьогодні монархиня провела свою першу після канікул та святкування платинового ювілею аудієнцію відеозв'язком з Віндзорського замку. Єлизавеста II зустрілася з послом Іспанії Хосе Паскуалем Марко Мартінесом, який прибув до Букінгемського палацу.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Судячи з відео, королева добре почувається, у неї немає жодних симптомів і проявів того, що вона підхопила COVID-19 від сина Чарльза, з яким вони зустрічалися у Віндзорському замку минулого тижня. Проте повідомляється, що ситуація, як і раніше, перебуватиме під наглядом, але оперативних коментарів про стан здоров'я монархині не даватиметься.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Одягнена королева Єлизавета II була у квіткову сукню, з перлами на шиї та сережками з перлів у вухах. На губах у неї була рожева помада, а волосся було укладене в ідеальну зачіску.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Зазначимо, 15 лютого є пам'ятним для Її Величності. Саме цього дня відбувся похорон її батька короля Георга VI 1952 року та молодшої сестри принцеси Маргарет 2002 року.

Королева Єлизавета II з дітьми принцеси Маргарет на її похороні, 15 лютого 2002 року / Getty Images

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