Який вигляд мали маленькі принцеси Леонор та Софія у 2012-му, коли Іспанія виграла Чемпіонат Європи

Принцеси дуже змінилися за ці роки, але залишилися такими ж чарівними і милими. Форма збірної їм дуже личить.

Минулими вихідними Іспанія вчетверте в історії виграла чемпіонат Європи і стала абсолютним рекордсменом за цим показником. Збірна обіграла Англію у фіналі з рахунком 2:1.

Після перемоги футболісти повернулися до своєї країни і зустрілися з королівською родиною — королем Філіпом, королевою Летицією та принцесами 18-річною Леонор і 17-річною Софією. За ці роки принцеси вже встигли застати три перемоги збірної та двічі сфотографуватися з кубком переможця та у формі.

2012 року дівчатка вперше з'явилися на публіці у футболках збірної. Леонор та Софія фотографувалися з кубком, який був на той момент майже з них на зріст.

Принцеса Леонор та Інфанта Софя у 2012 році / Фото: Getty Images

І ось через 12 років, будучи прекрасними дорослими леді, вони знову одягли форму збірної, але цього разу вже тримали приз у руках.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що вболівати за збірну король Філіп їздив до Німеччини з дочкою Софією. Вони дивилися матч разом із принцом Вільямом та його сином принцом Джорджем. Після того, як Іспанія здобула перемогу, Філіп з донькою вийшли на поле, щоб вручити кубок переможця футболістам.

Король Філіп та інфанта Софія на "Євро-2024" / Фото: Associated Press

Король Філіп та інфанта Софія на "Євро-2024" / Фото: Associated Press

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