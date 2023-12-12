Який вигляд мали різдвяні листівки принцеси Діани та принца Чарльза

У королівських сім'ях є традиція представляти свої святкові фотографії (листівки) на честь прийдешнього Різдва та Нового року.

На цьому знімку можна побачити одразу дві картки. Їх представив аукціоніст Пол Фейрвезер. Це листівка 1991 року (згори) та 1997 року (знизу). Фото 97-го зняли за кілька днів до того, як принцеса Діана розбилася в автокатастрофі в Парижі. На знімку знято принца Чарльза з його двома синами – принцами Вільямом і Гаррі.

На першому фото принцеса Діана зображена в червоному блейзері, довгій спідниці і взута в червоні туфлі-човники на підборах, а її хлопчики в темно-синіх костюмах, як і їхній батько Чарльз.

Різдвяна листівка принца Чарльза та принцеси Діани 1991 року та 1997 року / Фото: Getty Images

На другому фото принц Чарльз одягнений у костюм сірого кольору, а його сини у чорних костюмах.

Нещодавно, Чарльз та Камілла представили свою різдвяну фотографію 2023 року. Також картку показали принц та принцеса Уельські.

Принц і принцеса Уельські з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї / Фото: Getty Images

Читайте також: