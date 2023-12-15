Який вигляд мали різдвяні листівки принцеси Діани та принца Чарльза до розлучення королівської пари

А ми згадуємо, який вигляд мали деякі картки принцеси Уельської Діани та принца Уельського Чарльза, коли вони були ще одружені.

Одне з фото було зроблено 1987 року, через шість років після їхнього весілля. На фото Діана та Чарльз зображені зі своїми синами – 5-річним Вільямом та 3-річним Гаррі. Принцеса в білому джемпері з принтом і білої максіспідниці, а її чоловік Чарльз у смугастій сорочці та у чорних штанях. Хлопчики сидять між батьками, особливо милий вигляд має юний принц Вільям, котрий широко усміхається. Фото було виставлено в аукціонному домі Жюльєна в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія, 1 грудня 2014 року.

Різдвяні листівки принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Getty Images

На іншому знімку, зробленому приблизно в ті самі роки, Діана та Чарльз зображені на свіжому повітрі. Принцеса тримається поруч із синами, обіймаючи їх обома руками, Вільям і Гаррі одягнені в однакові смугасті футболки та світлі штани. А принц Чарльз стоїть дещо відсторонено. Мабуть, у ті роки у подружжя вже були проблеми у шлюбі.

Різдвяні листівки принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має різдвяна листівка Чарльза та Камілли цього року.

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