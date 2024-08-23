Який вигляд має будинок Меган Маркл, в якому дружина принца Гаррі жила в Канаді

Розкішний будинок із трьома спальнями в Торонто, де Меган Маркл жила, коли знімалася в серіалі Форс-мажори, виставлено на продаж за 1,4 мільйона доларів.

До того, як стати герцогинею Сассекською, Меган як мінімум два роки винаймала будинок з трьома спальнями в Торонто, де вони зустрічалися з принцом Гаррі під час початку їхніх стосунків про які тоді ще не було відомо широкому загалу.

Відомо, що принц Гаррі двічі на місяць їздив до Торонто, щоб відвідати Меган, доки вона знімалася в юридичній драмі "Форс-мажори".

Будинок Меган Маркл у Торонто / Фото: Google Maps

За даними Daily Mail, яке опублікувало фото маэтку, нещодавно його було відремонтовано після попереднього продажу за 1,6 мільйона доларів 2018 року, коли Меган переїхала до Лондона.

Меган Маркл у серіалі Форс-мажори / Фото: Getty Images

У будинку є дві ванні кімнати в стилі спа, а на його території є гараж на дві машини (і зарядним пристроєм Tesla).

Будинок Меган Маркл у Торонто / Фото: Google Maps

Будинок Меган Маркл у Торонто / Фото: Google Maps

Будинок розташований в дуже вдалому місці через його близькість до прекрасних шкіл, п'яти супермаркетів та навіть льодової ковзанки.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, в Британії герцог і герцогиня Сассекські жили у Frogmore Cottage, який їм надала покійна королева Єлизавета II. Але більше року тому король Чарльз III попросив сина виїхати з маєтку і тепер принц Гаррі, приїжджаючи до Лондона, змушений зупинятися у готелі.

Фрогмор-гаус / Фото: Associated Press

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