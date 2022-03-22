Який вигляд має дружина екснардепа Котвіцького, яка намагалася вивезти з України $28 мільйонів

Який вигляд має дружина екснардепа Котвіцького, яка намагалася вивезти з України $28 мільйонів

Втікаючи з країни, дружина мільйонера прихопила із собою шість валіз грошей і, звичайно ж, не задекларувала.

Минулого тижня дружина колишнього депутата VIII скликання від фракції "Народний фронт" Ігоря Котвіцького Анастасія намагалася вивезти з України до Угорщини величезну суму грошей. Йдеться про 28 мільйонів доларів та 1,3 мільйона євро, які були виявлені прикордонниками у шести валізах. Задекларовані в Україні вони не були.

Фото: facebook Анастасія Котвіцька

Про те, що дівчина намагалася забрати гроші, стало відомо 20 березня. Як повідомляє OBOZREVATEL, готівку виявили в мінівені Opel Vivaro на пункті пропуску "Вилок", з Анастасією була її мати Галина Кучер і двоє чоловіків з громадянством Угорщини, імовірно, їхня охорона. Українські митники огляд валізи нібито не провели, а от на боці сусідньої держави речі перевірили, тому задекларувати всі гроші Котвіцькій все ж довелося, повідомляє УП.

Фото: facebook Анастасія Котвіцька

До війни Анастасія вела богемний спосіб життя, любила дорогі брендові речі, автомобілі, вироби з натурального хутра, коштовності. Одружена з Котвіцьким Анастасія від 2021 року. Різниця у віці пари близько 20 років.

Фото: facebook Анастасія Котвіцька

Після шлюбу дівчина нібито займалася бізнесом та заснувала фірму "Геос", але до того працювала чиновницею у Департаменті економіки та міжнародних відносин Харківської ОДА. На той момент вона також декларувала люксові речі, водночас її офіційні доходи становили трохи більше 170 тисяч гривень на рік, а ось активи – 95 тисяч доларів та 1,4 мільйона гривень.

Усі соцмережі подружжя закрило. Сам Котвіцький заявив, що звинувачення у бік його дружини – наклеп. Анастасія ситуацію не коментувала. Проте протягом багатьох років нардеп вважався одним із найбагатших депутатів України, 2015 року він задекларував 970 мільйонів гривень, хоча тоді також назвав це "бухгалтерською помилкою". Також у Котвіцького тісні ділові та політичні зв'язки з колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

На сторінках у соцмережах з тих фото, які залишилися доступними, видно, що Анастасія любить професійні фотосесії, носить дорогі прикраси та брендові речі.

На знімках опублікованих виданням Daily Mail, мільйонерка позує в ювелірних виробах від Дому Van Cleef & Arpels та дорогому годиннику на зап'ясті.

Щодо інших членів сім'ї екснардепа Котвіцького, то раніше він був одружений з Алою Котвіцкою, яка обіймає посаду ректорки Національного фармацевтичного університету. У цьому шлюбі у пари народилася дочка Віолетта, якій наразі 24 роки. Дівчина здобула освіту в Швейцарії, а в соцмережах постить знімки розкішного життя, яке оплачує її батько.

Фото: instagram Віолетта Котвіцька

Фото: instagram Віолетта Котвіцька

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