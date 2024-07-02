Який вигляд мають дорослі діти королеви Камілли від першого шлюбу — Том та Лора Паркер-Боулз

Королева Камілла до того, як вийти заміж за Чарльза III, була у стосунках з Ендрю Паркером-Боулзом, тодішнім гвардійським офіцером — лейтенантом у Blues and Royals. Вони побралися після багаторічного роману. На момент вінчання Каміллі було 25 років, а Паркер-Боулзу — 33 роки. У шлюбі у них народилося двоє дітей – син Том та дочка Лора, які дуже схожі на свого батька.

Діти Камілли зараз є пасинком і падчеркою короля Великої Британії, а також зведеними сестрою та братом принців Вільяма та Гаррі, але з'являються на публіці рідко. Вони не виконують жодних королівських обов'язків і не мають привілеїв як принци чи принцеси, а також жодних титулів.

Том Паркер-Боулз

Він автор кулінарних книжок, лауреат багатьох премій. Відомий також своїми виступами як суддя у телевізійних кулінарних шоу та оглядами ресторанних страв по всій Великій Британії та за кордоном. Він також є власником бізнесу з виробництва пива та снеків.

Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Том був один раз одружений із Сарі Байс. У шлюбі у них народилося двоє дітей – дочка Лола та син Фредерік. 2018 року вони розлучилися.

Том Паркер-Боулз та його колишня дружина Сара / Фото: Getty Images

Том іноді з'являється на важливих сімейних заходах, таких як служби у церкві або державні свята. Іноді він також відвідує кінні перегони, які так люблять Чарльз і Камілла.

Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Лора Паркер-Боулз (після заміжжя Лопес)

Вона англійська кураторка мистецтв, закінчила Оксфордський університет Брукса, де вивчала історію мистецтв та маркетинг. Лора вже встигла покерувати кількома галереями у Лондоні і була співзасновницею та власницею модного бутика.

Лара Лопес / Фото: Getty Images

2006 року Лора вийшла заміж за модель Calvin Klein, а нині дипломованого бухгалтера Гаррі Лопеса. У шлюбі у них народилося троє дітей - дочка Еліза та двоє синів-близнюків Гас і Луї.

Лара Лопес / Фото: Getty Images

Лора також, коли потрапляє під приціл фотографів, часто стає об'єктом для обговорень через її дивне вбрання. Жінка іноді підбирає речі не дуже вдало і явно програє у стилі своїй матері-королеві, над образами якої працює багато стилістів.

Лора Лопес / Фото: Getty Images

Лора Лопес / Фото: Getty Images

Лора Лопес / Фото: Getty Images

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