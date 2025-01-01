Який вигляд мають підрослі діти Меган і Гаррі: у Соцмережі поширили фото

Раніше ми повідомляли, що у герцога та герцогині Сассекських цього року було дві різдвяні листівки. Одна – для публічного використання, та інша – для особистого, яку сім'я нібито розсилала друзям та близьким людям.

Різдвяна листівка Меган та Гаррі, фото: Archewell foundation

Як пише преса, цю картку з принцом Арчі та принцесою Лілібет було створено за допомогою штучного інтелекту, і шанувальники сім'ї залишилися незадоволені.

Листівка, зроблена, мабуть, анонімним фанатом, в якій йшлося: "Веселого Різдва і щасливого Нового року від принца Арчі та принцеси Лілібет". На згенерованому за допомогою комп'ютера зображенні Лілібет у сукні, схожій на ту, в якій вона була зазнімкована на раніше опублікованих фотографіях Меган і Гаррі, пише express.co.uk.

Згенерована штучним інтелектом фотографія Арчі та Лілібет (Фото: X/Twitter)

Нагадаємо, Різдво Меган Маркл та принц Гаррі разом із двома дітьми провели у своєму будинку в Монтесіто. Хоча запрошення з Лондона вони таки отримали, але не від короля Чарльза, а від іншого родича. Щоправда, вирішили залишитися на святковий період вдома.

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