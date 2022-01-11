Який вигляд вони мали в 40 років: Кейт Міддлтон та ще 6 королівських осіб

Який вигляд вони мали в 40 років: Кейт Міддлтон та ще 6 королівських осіб

Багато уваги було прикуто до герцогині Кембриджської Кетрін, яка 9 січня відсвяткувала своє 40-річчя.

Ми побачили чудові портрети, зроблені італійським фотографом Паоло Роверсі. Він уже дав інтерв'ю одній із газет і розповів про те, як відбувалося знімання. І поки публіка насолоджується цими красивими знімками, ми пропонуємо згадати, який мали вигляд інші жінки із британської королівської родини в день свого 40-річчя.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Єлизавета Боуз-Лайон — мати королеви Єлизавети II народилася на межі століть — 4 серпня 1900 року і відсвяткувала сорокаріччя 1940 року. На портретному фото Єлизавета зазнімкована зі своїми дочками – спадковою принцесою Єлизаветою та її молодшою сестрою принцесою Маргарет.

Єлизавета Боуз-Лайон із доньками / Getty Images

День народження королеви Єлизавети II 21 квітня 1926 року, а 40-річчя Її Величність відсвяткувала 1966 року. Наступного дня вона виступила з промовою на державному відкритті парламенту.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Принцеса Маргарет, молодша сестра королеви, яка все життя прожила в її тіні, народилася 21 серпня 1930 року. Її 40-річчя випало на 1970 рік. Все ж таки, якщо порівнювати портрет Маргарет з портретами Кейт, то герцогиня Кембриджська однозначно має молодший вигляд.

Принцеса Маргарет / Getty Images

Як і герцогиня Сасекська Меган, дружина принца Гаррі, їй виповнилося 40 років 4 серпня 2021 року. День народження Меган святкує в одинь день з матір'ю королеви Єлизавети ІІ. Минулого року цього дня герцогиня вирішила запустити благодійну ініціативу 40*40 та публіка побачила її саме у день народження.

Меган Маркл

Принцеса Анна – єдина дочка королеви Єлизавети II, відсвяткувала 40-річчя 15 серпня 1990 року.

Принцеса Анна / Getty Images

А її дочка Зара Тіндалл, як і герцогиня Сассекська, відсвяткувала цей день 2021 року – 15 травня. Зара теж має гарний вигляд, втім це не дивно, адже сучасні жінки мають більше можливостей зупинити старіння.

Зара Тіндалл / Getty Images

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