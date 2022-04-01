Який зараз вигляд має звільнений Ірпінь: фото та відео

Українські військові звільнили Ірпінь.

Міські паблики Ірпеня, Бучі та Гостомелю рясніють моторошними кадрами руйнувань та пожеж, які принесли у ці колись квітучі передмістя Києва. Там де грали діти, гуляли сім'ї їздили автомобілі, весело гавкали собаки, росли сосни та дуби, квітнули тюльпани та троянди тепер випалена земля, зруйновані будинки, трупи людей та тварин. Все це приніс із собою російський світ, який вторгся в Україну 24 лютого 2022 року.

Ми зібрали деякі з цих фотографій та відео, зроблених мешканцями міста та солдатами ЗСУ, яким вдалося вичавити з Ірпінь орків. Щоб пам'ятати.

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Фото з міських пабликів Ірпіня

Який вигляд має звільнений Ірпінь?

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