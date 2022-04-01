Який зараз вигляд мають звільнені Буча та Гостомель: фото та відео

Який зараз вигляд мають звільнені Буча та Гостомель: фото та відео

Сьогодні ми дізналися, що Бучу та Гостомель звільнили від російських окупантів.

Буча, Гостомель та сусідній Ірпінь з перших днів війни перебували під постійними обстрілами та бомбардуваннями. Окупанти не щадили нікого і нічого. Вони обстрілювали нові багатоквартирні будинки, затишні котеджі, будинки старожилів цих гарних передмість Києва. Вони вбивали, викрадали і мучили мирних громадян, ґвалтували жінок, винищували тварин, грабували будинки, мінували вулиці.

Який зараз мають вигляд Буча та Гостомель можна зрозуміти, дивлячись на фото та відео з міських пабліків.

Фото із міських пабликів Бучі

Фото із міських пабликів Бучі

Фото із міських пабліків Бучі

Фото із міських пабліків Бучі

Фото із міських пабликів Бучі

Фото із міських пабликів Бучі

Фото із міських пабликів Бучі

Фото із міських пабликів Бучі

Фото із міських пабликів Бучі

Фото із міських пабликів Бучі

Фото із міських пабликів Бучі

Фото із міських пабликів Бучі

Фото із міських пабликів Бучі

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото з міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото з міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Фото із міських пабліків Гостомеля

Який вигляд мають звільнені Буча та Гостомель

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