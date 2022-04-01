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Який зараз вигляд мають звільнені Буча та Гостомель: фото та відео

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Який зараз вигляд мають звільнені Буча та Гостомель: фото та відео

Фото із міських пабліків Гостомеля

Сьогодні ми дізналися, що Бучу та Гостомель звільнили від російських окупантів.

Буча, Гостомель та сусідній Ірпінь з перших днів війни перебували під постійними обстрілами та бомбардуваннями. Окупанти не щадили нікого і нічого. Вони обстрілювали нові багатоквартирні будинки, затишні котеджі, будинки старожилів цих гарних передмість Києва. Вони вбивали, викрадали і мучили мирних громадян, ґвалтували жінок, винищували тварин, грабували будинки, мінували вулиці.

Який зараз мають вигляд Буча та Гостомель можна зрозуміти, дивлячись на фото та відео з міських пабліків.

Фото із міських пабликів Бучі / ©
Фото із міських пабликів Бучі
Фото із міських пабликів Бучі / ©
Фото із міських пабликів Бучі
Фото із міських пабліків Бучі / ©
Фото із міських пабліків Бучі
Фото із міських пабліків Бучі / ©
Фото із міських пабліків Бучі
Фото із міських пабликів Бучі / ©
Фото із міських пабликів Бучі
Фото із міських пабликів Бучі / ©
Фото із міських пабликів Бучі
Фото із міських пабликів Бучі / ©
Фото із міських пабликів Бучі
Фото із міських пабликів Бучі / ©
Фото із міських пабликів Бучі
Фото із міських пабликів Бучі / ©
Фото із міських пабликів Бучі
Фото із міських пабликів Бучі / ©
Фото із міських пабликів Бучі
Фото із міських пабликів Бучі / ©
Фото із міських пабликів Бучі
Фото із міських пабликів Бучі / ©
Фото із міських пабликів Бучі
Фото із міських пабликів Бучі / ©
Фото із міських пабликів Бучі
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото з міських пабліків Гостомеля / ©
Фото з міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото з міських пабліків Гостомеля / ©
Фото з міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля
Фото із міських пабліків Гостомеля / ©
Фото із міських пабліків Гостомеля

Який вигляд мають звільнені Буча та Гостомель

Який вигляд мають звільнені Буча та Гостомель

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