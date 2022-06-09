Який жаль: у колишньої дружини друга Путіна забрали розкішну квартиру в центрі Лондона

Суд ухвалив конфіскувати квартиру, з якої відкривається вид на Букінгемський палац та королівські парки.

Аркадій Ротенберг зі своїм братом Борисом Ротенбергом є співвласником найбільшої в Росії компанії з будівництва газопроводів та ліній електропередач зі статками, які Forbes оцінював у 2022 році у 2,5 мільярда доларів. Також брати Ротенберги відомі як близькі друзі Володимира Путіна та його спаринг-партнери з дзюдо. Природно, брати Ротенберги потрапили під всі можливі санкції, багато з яких були запроваджені ще 2014 року після анексії Криму.

Аркадій Ротенберг та Володимир Путін / Фото: Associated Press

Наталія Ротенберг – колишня дружина 69-річного Аркадія. Під час шлюборозлучного процесу Ротенберги боролися одне з одним у британських судах протягом останніх шести років через гроші та володіння особняком вартістю 27 мільйонів фунтів стерлінгів у графстві Суррей. Цей особняк в Аппер-Рібсдені, Віндлешем, графство Суррей, з величезним підвалом, 42-футовим басейном, ігровою кімнатою, кінотеатром, сучасним рестораном та винним льохом, персоналом, приміщеннми та підземним гаражем на шість лімузинів став одним з головних трофеїв Наталиї, коли суддя з розлучень у Високому суді Великобританії ухвалив, що цей будинок, розташований на шести акрах земель у лісі навколо поля для гольфу Sunningdale, належатиме їй.

Проте щастя колишньої дружини олігарха тривало недовго, троє суддів апеляційного суду скасували наказ, виявивши, що не доведено, що маєток належить пану Ротенбергу. Тому боротьба за особняк незабаром продовжиться.

А тим часом, як повідомляє Daily Mail, у Наталії Ротенберг відбирають квартиру вартістю 8,73 мільйонів фунтів стерлінгів, яку вона купила у Вестмінстері на своє ім'я, взявши кредит у розмірі 1,3 мільйона фунтів стерлінгів. Виявилося, що за кредитом колишня дружина друга Путіна взагалі не платила і він виріс до 1,6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Наталія Ротенберг / Фото: Getty Images

Адвокат іпотечного кредитора сказав, що санкції, з якими зіткнувся Аркадій Ротенберг, створили "неспокійне життя" обом учасникам колишньої пари. Проте до кінця неясно, чи винні вони у невиплаті.

Позика була взята 21 вересня 2021 року, передбачалося, що вона буде повністю виплачена до 20 січня 2022 року, але до цієї дати гроші повернуті не були.

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