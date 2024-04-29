Який зворушливий кадр: королева Єлизавета II із сином Чарльзом на весіллі Кейт та Вільяма

Її Величність 29 квітня 2011 року відвідала церемонію вінчання свого онука принца Вільяма та Кейт Міддлтон у Вестмінстерському абатстві.

Сьогодні Кейт та Вільям Уельські святкують тринадцяту річницю від дня свого весілля. У зв'язку з цим ми знайшли рідкісний весільний кадр, який було зроблено того знаменного дня.

На фото заскочена королева Єлизавета II, яка приїхала на весілля свого онука – спадкового принца Вільяма – у жовтому пальті та капелюсі, прикрашеному квітами та взута у бежеві лаковані туфлі на підборах з бантами.

Її син (на той момент принц Чарльз), а тепер уже король, привітав матір поцілунком у щоку. Поруч із Чарльзом стояла його друга дружина Камілла, яка на той момент носила титул герцогині Корнуольської. Вони, до речі, цього року 9 квітня відсвяткували дев'ятнадцяту річницю від дня весілля.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз на весіллі Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ми також розповідали докладніше про деталі весільного вбрання принцеси Кейт Уельської, в якому вона виходила заміж за принца Вільяма.

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

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