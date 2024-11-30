Якось із королевою: який вигляд мала юна Вікторія Бекхем на зустрічі з Єлизаветою II

Дизайнерка Вікторія Бекхем неодноразово зустрічалася з членами королівської родини і зокрема з Її Величністю королевою Єлизаветою II.
Ми знайшли це фото, яке було зроблено 1997 року, 1 грудня, коли королева Єлизавета II була присутня на виставі Royal Command у театрі Victoria Palace.
На знімку їй тисне руку Емма Бантон (відома у групі під псевдонімом Baby Spice), поряд з нею зображена Вікторія Бекхем (її називали у групі Posh Spice). На Вікторії одягнена чорна корсетна сукня, з розсипом дрібних паєток і відвертим декольте, її волосся обстрижене в каре, а на обличчі дуже виразний макіяж.
Через багато років, коли Вікторія Бекхем із чоловіком Девідом відвідували весілля принца Гаррі та Меган Маркл 2018 року, Вікі з'явилася в королівському суспільстві в зовсім іншому образі – лаконічній синій сукні довжини міді та обідку з вуаллю до тону.
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