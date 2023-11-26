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Якось на Різдво: як Меган Маркл осоромилася перед принцом Філіпом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Якось на Різдво: як Меган Маркл осоромилася перед принцом Філіпом

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Це сталося 2017 року, коли Меган була лише нареченою принца Гаррі. Вони ще не були одружені, але королева Єлизавета II порушила правило і запросила кохану дівчину свого онука Гаррі на Різдво до Сандрінгема.

Проводити різдвяні свята у Сандрінгемі – давня королівська традиція. Запрошують зазвичай лише тих родичів, які одружені. Але для Меган зробили того року виняток.

Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгем з королівською родиною / © Associated Press
Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгем з королівською родиною / Фото: Associated Press

Після служби сім'я зібралася за святковою вечерею. Меган сиділа поруч із дідусем Гаррі – принцом Філіпом. І вона дуже хотіла справити враження на сім'ю свого майбутнього чоловіка, тому постійно щось говорила. Меган весь час щось розповідала принцові Філіпу і жартувала, але, як виявилося потім (їй про це повідомив принц Гаррі), що принц Філіп дуже погано чув на те вухо, тому нічого з того, що йому говорила, Меган не почув. Про це Сасекські розповіли в документальному серіалі Netflix "Гаррі та Меган", пише express.

Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгемі з королівською родиною / © Associated Press
Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгемі з королівською родиною / Фото: Associated Press

Від того часу, як пара залишила королівську родину 2020 року, вони більше не приїжджали до Сандрінгему. А після виходу скандальних мемуарів принца Гаррі стосунки з королем Чарльзом III були остаточно зіпсовані. Цього року вони проведуть Різдво у Каліфорнії.

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Дата публікації
Перегляди
320
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