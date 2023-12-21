Якось у Кенсінгтонському палаці: Сінді Кроуфорд показала рідкісне фото з принцесою Діаною

У блогу Кроуфорд опублікувала фрагмент 6-го сезону, 2-ї серії драми Netflix, натхненної життям британської королівської родини. На відео принц Філіп приїжджає до коледжу Ітон до принца Вільяма та в кімнаті бачить плакати супермоделей на стіні. Філіп запитує онука, хто ці дівчата, на що Вільям відповідає – Сінді Кроуфорд та Клаудія Шиффер. А Філіп каже: "Нема чого соромитися! У мій час це були Ріта Гейворт, Бетті Грейбл і Лана Тернер".

"Невелика епізодична роль на @thecrownnetflix Я досі добре пам'ятаю, як відвідала Кенсінгтонський палац, щоб зустрітися з Діаною та підлітком Вільямом (який щойно відкрив для себе "Супермоделей") ♥️", — підписала 57-річна Кроуфорд.

Сінді також поділилася цією сценою у своїй історії в Instagram і опублікувала репост знімка з принцесою Діаною, яку постила у 20-ту річницю від дня смерті Діани у серпні 2017 року.

"Сьогодні згадую цю натхненну жінку. Це фото було зроблено в Кенсінгтонському палаці. Принцеса Діана якимось чином отримала номер мого офісу і зателефонувала сама, щоб спитати про мене. Мій помічник був у шоці! Ми нарешті зв'язалися, і вона запитала, чи зайду я наступного разу, коли я буду в Лондоні, на чай — я думаю, принц Вільям тільки почав помічати моделей, і вона подумала, що це буде милий сюрприз для нього та принца Гаррі", — продовжила вона. "Я нервувала і не знала, що одягти, як тільки вона увійшла до кімнати і ми почали розмовляти, це було схоже на розмову з подругою. Вона була класною акторкою і показала нам усім, якою повинна бути сучасна принцеса. Спочивай зі миром", – написала Кроуфорд.

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