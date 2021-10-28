Якою була у 27 років: згадуємо образ королеви Єлизавети II

Сьогодні згадуємо, що відбувалося у британській королівській родині цього дня – 28 жовтня.

28 жовтня 1953 року королева Єлизавета під час візиту до телевізійних студій Британської радіомовної корпорації в Лайм-Гроув у Лондоні вітала англійську акторку Саллі Барнс. Королева була в чорній сукні з мереживним коміром, розшитій камінням, чорних замшевих високих рукавичках і з сумкою, що сяє стразами. Образ монархині доповнювало перлинне кольє та перлинні сережки, а також бездоганне укладання. Не менш розкішний аутфіт у вечірній сукні продемонструвала й Саллі. На задньому плані герцог Единбурзький зустрічається із зірками телебачення та офіційними особами. Того вечора Єлизавета та Філіп дивилися виставу на репетиції, а потім "наживо" для телекамер.

Королева Єлизавета II / Associated Press

28 жовтня 1958 року королева Єлизавета II йде процесією з роздягальні через королівську галерею до зали Палати лордів у лондонському Вестмінстері, щоб офіційно відкрити нову сесію парламенту. Королева в красивій сукні, з короною на голові, її за руку веде чоловік принц Філіп, одягнений у військову форму.

Королева Єлизавета II / Associated Press

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