Якщо Чарльз помре першим: що чекає на королеву Каміллу

У генах короля Чарльза закладено довголіття, оскільки його батько прожив до 99 років, а мати померла на 97 році життя. Але в житті буває всяке, і король може померти раніше за свою дружину королеву Каміллу.
Такий сценарій у королівській родині теж не виключають, і вже зараз є розуміння того, що буде з титулом Камілли.
Коли помре Чарльз III вся лінія наступності зміниться за одну мить. Принц Вільям негайно стане новим монархом, а його дружина Кейт — новою королевою-консортом або просто королевою Кетрін. Зміниться і титул Камілли, вона стане королевою вдовою.
Як пише People, вперше цей титул використала королева Аделаїда, яка пережила свого чоловіка, короля Вільгельма IV. Король Вільгельм помер 1837 року, а його дружина прожила ще 12 років. Усі діти пари померли в дитинстві, і корона перейшла до племінниці Вільяма – королеви Вікторії.
Бабуся короля Чарльза, королева Єлизавети, королева-мати вирішила називатися королевою-матір'ю після смерті свого чоловіка короля Георга VI 1952 року і сходження на престол їхньої старшої дочки Єлизавети. Королева-мати була унікальною силою та підтримкою для королеви Єлизавети II протягом усього її правління, і приєдналася до інших членів королівської родини на спеціальних заходах, таких як Trooping the Colour та Royal Ascot, аж до кінця 90-х років.
Королева-мати померла 2002 року у віці 101 року, переживши свою дочку принцесу Маргарет лише кілька тижнів.
За півроку до своєї смерті королева Єлизавета II оголосила свою волю про те, що бажає, щоб коли її старший син зійде на престол, його дружина стала королевою-консортом. Це своє бажання Єлизавета висловила публічно напередодні власного Дня вступу на престол у лютому 2022 року.
У день коронації Чарльза III – 6 травня 2023 року його дружина стала іменуватися просто королевою Каміллою, приставка "консорт" зникла з її титулу.
Читайте також:
- Від любовної інтрижки до коронації: історія короля Чарльза III та королеви Камілли
- День в історії: як принц Чарльз і принцеса Діана оголосили про свої заручини
- Що їдять принц Чарльз та герцогиня Камілла: дивовижні кулінарні уподобання королівської пари