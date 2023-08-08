Якщо Чарльз помре першим: що чекає на королеву Каміллу

У генах короля Чарльза закладено довголіття, оскільки його батько прожив до 99 років, а мати померла на 97 році життя. Але в житті буває всяке, і король може померти раніше за свою дружину королеву Каміллу.

Такий сценарій у королівській родині теж не виключають, і вже зараз є розуміння того, що буде з титулом Камілли.

Король Чарльз і королева Камілла / Фото: Associated Press

Коли помре Чарльз III вся лінія наступності зміниться за одну мить. Принц Вільям негайно стане новим монархом, а його дружина Кейт — новою королевою-консортом або просто королевою Кетрін. Зміниться і титул Камілли, вона стане королевою вдовою.

Як пише People, вперше цей титул використала королева Аделаїда, яка пережила свого чоловіка, короля Вільгельма IV. Король Вільгельм помер 1837 року, а його дружина прожила ще 12 років. Усі діти пари померли в дитинстві, і корона перейшла до племінниці Вільяма – королеви Вікторії.

Королева Вікторія, 1943 рік / Фото: Getty Images

Бабуся короля Чарльза, королева Єлизавети, королева-мати вирішила називатися королевою-матір'ю після смерті свого чоловіка короля Георга VI 1952 року і сходження на престол їхньої старшої дочки Єлизавети. Королева-мати була унікальною силою та підтримкою для королеви Єлизавети II протягом усього її правління, і приєдналася до інших членів королівської родини на спеціальних заходах, таких як Trooping the Colour та Royal Ascot, аж до кінця 90-х років.

Королева-мати померла 2002 року у віці 101 року, переживши свою дочку принцесу Маргарет лише кілька тижнів.

Королева-мати Єлизавета / Фото: Getty Images

За півроку до своєї смерті королева Єлизавета II оголосила свою волю про те, що бажає, щоб коли її старший син зійде на престол, його дружина стала королевою-консортом. Це своє бажання Єлизавета висловила публічно напередодні власного Дня вступу на престол у лютому 2022 року.

У день коронації Чарльза III – 6 травня 2023 року його дружина стала іменуватися просто королевою Каміллою, приставка "консорт" зникла з її титулу.

Король Чарльз та королева Камілла у день коронації / Фото: Associated Press

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