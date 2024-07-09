Якщо Кейт не прийде: стало відомо, хто може замінити принцесу Уельську на Вімблдоні

Королівські шанувальники очікують, що принцеса Уельська зможе приїхати на фінал Вімблдонського тенісного турніру та вручити трофеї переможцям. Але достеменно поки що не відомо чи це станеться, тому розглядають варіанти, ким замінити Кейт.

Принцеса Уельська є патроном Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету від 2016 року. Публіка на неї дуже чекає, але все залежатиме від самопочуття принцеси, а також рішення її лікарів.

Як пише Daily Mail, їй на заміну розглядається герцогиня Глостерська Біргітта. Вімблдон готує 78-річну герцогиню до вручення трофеїв у фінальні вихідні, якщо Кейт не зможе взяти участь через лікування раку. Остаточне рішення буде ухвалено у суботу, 13 липня.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, від 2016 року Кейт вручає трофеї на Центральному корті щороку, відколи стала патроном заходу. Представник Вімблдона повідомив, що рішення поки не ухвалено і що воно буде підтверджено вранці перед кожним фіналом.

Герцогиня Глостерська є великою шанувальницею тенісу, 78-річна герцогиня Глостерська протягом 25 років була почесною президенткою Асоціації лаун-тенісу і минулого тижня була запрошена на Вімблдон Всеанглійським клубом.

Герцогиня Глостерська Біргітта / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська тенісистка Еліна Світоліна заплакала після виходу до чвертьфіналу Вімблдона після ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року.

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