Ялинка, чай і торт: король Чарльз влаштував вечірку у Хайгроув-хаусі

Але святкування дня народження короля почалося заздалегідь. Сьогодні монарх відвідав вечірку з чаюванням, організовану Фондом принца в Хайгроув-хаусі в Тетбері. На свято запросили місцевих мешканців та громадських захисників, які, як і король народилися 1948 року.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III розрізав святковий торт, випив чаю та послухав живу музику місцевого рокхору.

Завтра, у свій день народження, король влаштує прийом у Букінгемському палаці у свій день народження для 400 медсестер та акушерок у рамках цьогорічного святкування 75-річчя Національної служби охорони здоров'я.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Очевидно, що до короля приєднаються його родичі на цьому урочистому заході.

Чаювання на честь дня народження короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора Чарльз та Камілла відвідали службу пам'яті біля Кенотафа. Їх супроводжували також старші члени королівської сім'ї.

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