Ялинка, чай і торт: король Чарльз влаштував вечірку у Хайгроув-хаусі

Завтра монарху виповнюється 75 років.
Але святкування дня народження короля почалося заздалегідь. Сьогодні монарх відвідав вечірку з чаюванням, організовану Фондом принца в Хайгроув-хаусі в Тетбері. На свято запросили місцевих мешканців та громадських захисників, які, як і король народилися 1948 року.
Король Чарльз III розрізав святковий торт, випив чаю та послухав живу музику місцевого рокхору.
Завтра, у свій день народження, король влаштує прийом у Букінгемському палаці у свій день народження для 400 медсестер та акушерок у рамках цьогорічного святкування 75-річчя Національної служби охорони здоров'я.
Очевидно, що до короля приєднаються його родичі на цьому урочистому заході.
Нагадаємо, вчора Чарльз та Камілла відвідали службу пам'яті біля Кенотафа. Їх супроводжували також старші члени королівської сім'ї.
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