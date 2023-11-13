Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ялинка, чай і торт: король Чарльз влаштував вечірку у Хайгроув-хаусі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
309
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ялинка, чай і торт: король Чарльз влаштував вечірку у Хайгроув-хаусі

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Завтра монарху виповнюється 75 років.

Але святкування дня народження короля почалося заздалегідь. Сьогодні монарх відвідав вечірку з чаюванням, організовану Фондом принца в Хайгроув-хаусі в Тетбері. На свято запросили місцевих мешканців та громадських захисників, які, як і король народилися 1948 року.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III розрізав святковий торт, випив чаю та послухав живу музику місцевого рокхору.

Завтра, у свій день народження, король влаштує прийом у Букінгемському палаці у свій день народження для 400 медсестер та акушерок у рамках цьогорічного святкування 75-річчя Національної служби охорони здоров'я.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Очевидно, що до короля приєднаються його родичі на цьому урочистому заході.

Чаювання на честь дня народження короля Чарльза III / © Getty Images
Чаювання на честь дня народження короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора Чарльз та Камілла відвідали службу пам'яті біля Кенотафа. Їх супроводжували також старші члени королівської сім'ї.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
309
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація