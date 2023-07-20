Яскрава Камілла і Чарльз в улюбленому костюмі: королівське подружжя приїхало до Уельсу

Король Чарльз III та королева Камілла приїхали сьогодні до Театру Брігейніог у Бреконі, в Уельсі.
Там у королівського подружжя була зустріч із представниками місцевої спільноти, а також волонтерами. 76-річна Камілла, сьогодні мала розкышний вигляд в зеленій сукні-сорочці Liberty London, прикрашеній павичем пір'ям поверх якої накинула хустку-накидку. Вбрання Камілла поєднала з модною плетеною сумкою та улюбленими туфлями тілесного кольору від Sole Bliss.
У королеви була її фірмова зачіска та денний макіяж. На правому зап'ясті вона носила одну зі своїх улюблених прикрас — браслет Van Cleef & Arpels, вартістю 5123 доларів і кілька інших браслетів. Також Камілла одягла пару золотих сережок-висячок із зеленим камінням.
Король Чарльз одягнув свій улюблений пісочний костюм, під який підібрав смугасту краватку та білу сорочку. Обутий монарх був у темно-бордові туфлі-оксфорди.
Днем раніше, нагадаємо, король і королева провели прийом у Віндзорському замку, де вшановували творчість Вільяма Шекспіра. На заході королева Камілла з'явилася в синій шовковій сукні з дрібними крапками та рюшами на грудях та оборками на рукавах від Фіони Клер.
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