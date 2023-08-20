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Яскрава королева Летиція разом із молодшою донькою сходили на футбол

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Яскрава королева Летиція разом із молодшою донькою сходили на футбол

Королева Летиція та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Королева Іспанії Летиція разом із молодшою дочкою інфантою Софією відвідали фінал чемпіонату світу з футболу серед жінок у Сіднеї, в Австралії.

50-річна королева Летиція, і її 16-річна дочка Софія мали гарний вигляд у червоному вбранні. Вони були в одязі такого кольору, щоб підтримати іспанську збірну, гравці якої також носять цей колір.

Королева була в стильному блейзері, який одягла у поєднанні з чорним топом та червоними штанами-кльош такого ж відтінку. У неї був лаконічний макіяж, а волосся розпущене. На пальці у неї виблискувала каблучка від Coreterno.

Інфанта Софія одягла молочне вкорочене пальто та об'ємний червоний шарф. Вона розпустила довге русяве волосся і стоячи поряд із матір'ю давала коментарі журналістам.

Нагадаємо, зовсім нещодавно вся родина зібралася у військовій академії Сарагоси, де Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія провели принцесу Леонор на навчання.

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Дата публікації
Перегляди
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