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Яскрава королева Соня з чоловіком та сином відвідали відкриття парламенту

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Яскрава королева Соня з чоловіком та сином відвідали відкриття парламенту

Королева Соня та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

Члени норвезької королівської родини відвідали відкриття парламенту в Осло.

На урочисту церемонію приїхав король Гаральд V, що править, його дружина королева Соня та старший син – спадковий принц Гокон.

Найбільше, звичайно, привернула увагу королева Соня. 86-річна королева була в яскраво-червоному пальті з хутряним оздобленням, у чорному капелюсі та взута у чорні туфлі на підборах. В руках у неї були рукавички та невеликий чорний клатч.

Королева Соня та король Гаральд V та кронпринц Гокон / © Getty Images
Королева Соня та король Гаральд V та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

Соня одягла велике кольє на шию, сережки з цього ж комплекту, зробила зачіску та макіяж. Старший син королівської пари — кронпринц Гокон — був одягнений у військову форму, як і його батько король Гаральд V. Монарх після кількох госпіталізацій з'явився на публіці з двома тростинами і мав не найкращий вигляд. 

Королева Соня та кронпринц Гокон / © Getty Images
Королева Соня та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
145
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