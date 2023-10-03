Яскрава королева Соня з чоловіком та сином відвідали відкриття парламенту

Члени норвезької королівської родини відвідали відкриття парламенту в Осло.
На урочисту церемонію приїхав король Гаральд V, що править, його дружина королева Соня та старший син – спадковий принц Гокон.
Найбільше, звичайно, привернула увагу королева Соня. 86-річна королева була в яскраво-червоному пальті з хутряним оздобленням, у чорному капелюсі та взута у чорні туфлі на підборах. В руках у неї були рукавички та невеликий чорний клатч.
Соня одягла велике кольє на шию, сережки з цього ж комплекту, зробила зачіску та макіяж. Старший син королівської пари — кронпринц Гокон — був одягнений у військову форму, як і його батько король Гаральд V. Монарх після кількох госпіталізацій з'явився на публіці з двома тростинами і мав не найкращий вигляд.
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