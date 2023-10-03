Яскрава королева Соня з чоловіком та сином відвідали відкриття парламенту

На урочисту церемонію приїхав король Гаральд V, що править, його дружина королева Соня та старший син – спадковий принц Гокон.

Найбільше, звичайно, привернула увагу королева Соня. 86-річна королева була в яскраво-червоному пальті з хутряним оздобленням, у чорному капелюсі та взута у чорні туфлі на підборах. В руках у неї були рукавички та невеликий чорний клатч.

Королева Соня та король Гаральд V та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

Соня одягла велике кольє на шию, сережки з цього ж комплекту, зробила зачіску та макіяж. Старший син королівської пари — кронпринц Гокон — був одягнений у військову форму, як і його батько король Гаральд V. Монарх після кількох госпіталізацій з'явився на публіці з двома тростинами і мав не найкращий вигляд.

Королева Соня та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

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