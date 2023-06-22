Яскрава, як королева: дочка Єлизавети II з'явилася на Royal Ascot у вбранні кольору тіффані

Єдина дочка королеви Єлизавети II приїхала на Royal Ascot в елегантній сукні кольору тіфані з круглим коміром, доповнивши її білим жакетом і крислатим яскраво-синім капелюхом. На шиї у королівської принцеси було перлинне кольє з трьох ниток, а у вухах були лаконічні перлинні сережки-висячки. Вона була практично без макіяжу і лише трохи зробила акцент на губах.

Принцеса Анна на королівських кінних перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

Першого дня королівських перегонів в Аскоті принцеса Анна була заскочена в бірюзовому пальті і капелюсі в тон, взута в чорні туфлі на підборах і зі шкіряною сумкою на тонкому ремінці на плечі. Разом з нею на фото потрапив колишній чоловік королеви Камілли — Ендрю Паркер-Боулз, з яким у принцеси Анни свого часу був нетривалий роман.

Принцеса Анна на королівських кінних перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

Читайте також: