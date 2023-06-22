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Яскрава, як королева: дочка Єлизавети II з'явилася на Royal Ascot у вбранні кольору тіффані

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Яскрава, як королева: дочка Єлизавети II з'явилася на Royal Ascot у вбранні кольору тіффані

Принцеса Анна на королівських кінних перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

Принцеса Анна не пропустила кінні перегони в Аскоті ні першого, ні другого дня змагань.

Єдина дочка королеви Єлизавети II приїхала на Royal Ascot в елегантній сукні кольору тіфані з круглим коміром, доповнивши її білим жакетом і крислатим яскраво-синім капелюхом. На шиї у королівської принцеси було перлинне кольє з трьох ниток, а у вухах були лаконічні перлинні сережки-висячки. Вона була практично без макіяжу і лише трохи зробила акцент на губах.

Принцеса Анна на королівських кінних перегонах в Аскоті / © Getty Images
Принцеса Анна на королівських кінних перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

Першого дня королівських перегонів в Аскоті принцеса Анна була заскочена в бірюзовому пальті і капелюсі в тон, взута в чорні туфлі на підборах і зі шкіряною сумкою на тонкому ремінці на плечі. Разом з нею на фото потрапив колишній чоловік королеви Камілли — Ендрю Паркер-Боулз, з яким у принцеси Анни свого часу був нетривалий роман.

Принцеса Анна на королівських кінних перегонах в Аскоті / © Getty Images
Принцеса Анна на королівських кінних перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
4968
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