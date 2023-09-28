Яскрава, як королева: принцеса Анна на відкритті готелю у центрі Лондона

Королівська принцеса Анна рідко носить яскраве вбрання. Але на відкритті готелю The OWO у Вайтголі з'явилася саме в такому.

Готель OWO був побудований на історичному місці палацу Вайтголл і виходить вікнами на Королівську кінну гвардію біля парку Сент-Джеймс, лише за милю від Букінгемського палацу.

73-річна принцеса відкрила на сцені меморіальну дошку з вигравірованою назвою нового приміщення, її титулом та датою разом із керівниками компаній Hinduja Group та AccorHotels, які керували реконструкцією.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Анна приїхала на офіційну церемонію відкриття у насичено-синьому костюмі, що складався з подовженого жакету та прямої спідниці довжини до колін. На шиї у неї була хустка в звіриний принт, на грудях пришпилена золота брошка, Анна була взута в чорні туфлі-човники, одягла рукавички і тримала клатч під пахвою.

Її волосся було зібране у фірмову зачіску, яку принцеса носить уже багато років, а в макіяжі Анна трохи підкреслила губи блиском і одягла сережки-висячки з перлинами.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Захід також відвідала принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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