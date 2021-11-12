Яскрава, як мама: дочка королеви – принцеса Анна – одягла яскравий костюм на прийом

Поки королева Єлизавета ІІ перебуває на відпочинку за рекомендацією лікарів, її родичі активно працюють.

Днями 71-річна дочка королеви принцеса Анна відвідала прийом на честь переможців премії Queen's Awards for Enterprise у Віндзорському замку. Королівська принцеса з'явилася на заході у блакитному костюмі, що складався з подовженого жакету та спідниці прямого крою. Взута Ганна була у чорні замшеві туфлі з бантиками та на невисоких підборах. У руках вона тримала чорний клатч, на руках у принцеси були чорні рукавички, а на шиї строката хустка. Золоті сережки з перлами та брошка у вигляді червоного маку завершували образ і добре гармонували з червоною помадою на губах.

Принцеса Анна / Getty Images

Також цей прийом відвідала сестра королеви – принцеса Олександра та невістка королеви – графиня Вессекська Софі. Спадкоємець трону – принц Чарльз теж знайшов час у своєму щільному графіку та приъхав на захід.

Принцеса Олександра / Getty Images

Графиня Софі Вессекська / Getty Images

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