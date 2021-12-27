Яскраві, кумедні та дуже стильні: згадуємо образи принцеси Діани у светрах

Образи принцеси у цих в'язаних виробах завжди виглядали дуже мило.

Принцеса Діана — ікона стилю, але в повсякденному житті вона надавала перевагу зручному, простому і яскравому вбранню, серед якого часто фігурував теплий светр. Принцеса Уельська дуже любила светри з малюнками, часто поєднувала їх зі спідницями, джинсами та білими сорочками.

Такий вид светрів був особливо популярний у 80-х, але останніми роками мода на подібні речі знову повертається і кумедні светри досить часто можна побачити в колекціях у багатьох брендів. Оскільки в нашому регіоні светр також є невід'ємною частиною зимового образу, пропонуємо подивитися, як носила свого часу цей предмет одягу принцеса Уельська.

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

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