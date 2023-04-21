Яскравіша за королеву Максиму: нідерландська принцеса Лаурентін в ефектному луку приїхала на концерт

56-річна нідерландська принцеса приїхала на концерт Kingsday в Ахорі в Роттердамі у яскраво-червоній сукні міді з широким поясом на талії у поєднанні з лакованими босоніжками на підборах та маленькою лакованою сумкою, яку вона тримала в руках.

Її Високість доповнила вечірній образ червоними сережками-висячками з бісеру та трикотажним коротким кардиганом, який накинула на плечі.

У принцеси було гарне укладання, на обличчі був насичений макіяж очей, а також яскравим блиском підкреслено губи. Також Лаурентін зробила гарний червоний манікюр, одягла кілька перстнів і годинник на золотому браслеті.

Принцеса Лаурентін / Фото: Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр, на честь якого і був організований концерт, також були присутні на заході. Максима також була в червоній сукні із шифону від Rebecca de Ravenel із квітковим принтом.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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