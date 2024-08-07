Яскравий і з трояндою: прессекретарка Байдена прийшла на роботу з відрослим манікюром

Карін Жан-П’єр не встигла або забула оновити манікюр.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Цього разу на роботі вона постала у біло-сірій смугастій сорочці, яку скомбінувала з широкими штанями кольору фуксії зі стрілками.
У Карін було традиційне об'ємне укладання з локонами, макіяж із димчато-персиковими тінями, золоті сережки-кільця у вухах, срібний і різнокольоровий браслет на зап'ясті.
А ще фотографи зазнімкували яскравий манікюр прессекретарки, який вона не встигла або забула оновити: рожево-бордовий перламутровий гельлак вже помітно відріс. Один із нігтів був декорований молочною трояндою. До речі, Карін вже не вперше приходить на роботу з відрослим манікюром.
Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр у базовій футболці, темно-синьому жакеті з червоною облямівкою і червоних штанях з'явилася на брифінгу.
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