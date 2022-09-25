Яскравий макіяж та кінський хвіст: 32-річна подруга 85-річного Сільвіо Берлусконі прийшла на вибори

Скандальний італійський політик останнім часом дедалі частіше з'являється перед камерами зі своєю ефектною подругою.

Сільвіо Берлусконі, лідер правоцентристської популістської партії Forza Italia, прийшов сьогодні, 25 вересня, на виборчу дільницю у Мілані зі своєю партнеркою Мартою Фашиною.

Марта Фашина та Сільвіо Берлусконі / Фото: Associated Press

Пара викликає незмінний інтерес публіки багато в чому через колосальну різницю у віці: Берлусконі 85 років, а його обраниці всього 32.

Скандальний політик, замішаний у багатьох сексуальних скандалах і навіть судових розглядах, з яких йому щоразу вдавалося вийти маже без втрат, постійно змінює дружин, коханок і подруг, вік яких, зазвичай, рідко буває старше 35 років, останнім часом з'являється тільки в компанії Марти Фашиної. Жінка також займається політикою та є депутаткою італійського парламенту.

Марта Фашина та Сільвіо Берлусконі / Фото: Associated Press

Марта Фашина, яку Берлусконі представляє як свою дружину, не є його дружиною ані в цивільному, ані в церковному сенсі, проте, як пише італійська преса, пара зіграла "символічне весілля", оскільки навіть проти громадянської церемонії виступли діти Сільвіо, які не бажають згодом ділити спадщину батька з його молодою дружиною.

Марта Фашина та Сільвіо Берлусконі / Фото: Associated Press

Подруга Берлусконі прийшла на виборчу дільницю у сукні-сорочці з принтом рolka-dot, білим коміром та манжетами. Політик зробила собі досить яскравий макіяж та високий кінський хвіст.

Марта Фашина та Сільвіо Берлусконі / Фото: Associated Press

Варто відзначити, що Марта дуже любить такий фасон суконь і цей принт.

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