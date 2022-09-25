Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Яскравий макіяж та кінський хвіст: 32-річна подруга 85-річного Сільвіо Берлусконі прийшла на вибори

Дата публікації
Перегляди
1170
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Яскравий макіяж та кінський хвіст: 32-річна подруга 85-річного Сільвіо Берлусконі прийшла на вибори

Марта Фашина та Сільвіо Берлусконі / Фото: Associated Press

Скандальний італійський політик останнім часом дедалі частіше з'являється перед камерами зі своєю ефектною подругою.

Сільвіо Берлусконі, лідер правоцентристської популістської партії Forza Italia, прийшов сьогодні, 25 вересня, на виборчу дільницю у Мілані зі своєю партнеркою Мартою Фашиною.

Марта Фашина та Сільвіо Берлусконі / © Associated Press
Марта Фашина та Сільвіо Берлусконі / Фото: Associated Press

Пара викликає незмінний інтерес публіки багато в чому через колосальну різницю у віці: Берлусконі 85 років, а його обраниці всього 32.

Скандальний політик, замішаний у багатьох сексуальних скандалах і навіть судових розглядах, з яких йому щоразу вдавалося вийти маже без втрат, постійно змінює дружин, коханок і подруг, вік яких, зазвичай, рідко буває старше 35 років, останнім часом з'являється тільки в компанії Марти Фашиної. Жінка також займається політикою та є депутаткою італійського парламенту.

Марта Фашина та Сільвіо Берлусконі / © Associated Press
Марта Фашина та Сільвіо Берлусконі / Фото: Associated Press

Марта Фашина, яку Берлусконі представляє як свою дружину, не є його дружиною ані в цивільному, ані в церковному сенсі, проте, як пише італійська преса, пара зіграла "символічне весілля", оскільки навіть проти громадянської церемонії виступли діти Сільвіо, які не бажають згодом ділити спадщину батька з його молодою дружиною.

Марта Фашина та Сільвіо Берлусконі / © Associated Press
Марта Фашина та Сільвіо Берлусконі / Фото: Associated Press

Подруга Берлусконі прийшла на виборчу дільницю у сукні-сорочці з принтом рolka-dot, білим коміром та манжетами. Політик зробила собі досить яскравий макіяж та високий кінський хвіст.

Марта Фашина та Сільвіо Берлусконі / © Associated Press
Марта Фашина та Сільвіо Берлусконі / Фото: Associated Press

Варто відзначити, що Марта дуже любить такий фасон суконь і цей принт.

Читайте також: Кохання всі віки покірні: Сільвіо Берлусконі одружився з коханою, молодшою за нього на 53 роки

Що подивитись у кіно: Огляд кіноновинок від “Сніданку.Вихідний”

Що подивитись у кіно: Огляд кіноновинок від “Сніданку.Вихідний”

Повʼязані теми:

Наступна публікація