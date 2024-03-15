Яскравий образ Камілли: експертка зі стилю пояснила, чому королева з'явилася на службі у яскраво-блакитному пальті

Її Величність очолювала службу до Дня Співдружності на початку цього тижня, 11 березня.

День Співдружності є ключовою щорічною традицією, яка відзначається в багатьох частинах світу, і важливим днем ​​для королівської сім'ї, щоб продемонструвати силу та єдність усіх країн.

За відсутності короля Чарльза III службу очолювала його дружина Камілла. Також її супроводжували родичі – принцеса Анна, герцогиня Софі, принц Вільям та інші члени королівської родини.

Королева Камілла та принц Вільям / Фото: Associated Press

Як ми вже розповідали раніше, королева з'явилася цього дня на публіці в пальті насиченого блакитного кольору від Bruce Oldfield, капелюсі Philip Treacy з пір'ям і зі старовинною брошкою у формі серця на грудях.

Консультантка з іміджу Франческа Кернс вважає, що яскравий відтінок, обраний для заходу, був ретельно підібраний королевою не просто так. Її цитує видання express :

"Яскраво-блакитний відтінок дійсно доповнює колір очей Камілли. Ймовірно, вона обрала цей відтінок, щоб позначити позитив та єдність сім'ї з огляду на значення цієї події у святкуванні Співдружності. Синій колір часто символізує довіру та стабільність".

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого року на службі до Дня Співдружності королева Камілла з'явилася у темно-синьому вбранні та у брошці королеви Марії.

А про те, чому Камілла обирає вбрання королівського синього кольору, ми розповідали раніше.

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