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Яскраво та бюджетно: королева Летиція зачарувала штанним костюмом від бренду ZARA

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Яскраво та бюджетно: королева Летиція зачарувала штанним костюмом від бренду ZARA

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Цей образ дуже насиченого відтінку, але оскільки Летиція поєднала його лише із золотом, він мав лаконічний та елегантний вигляд.

Королева Летиція прихильниця зручних та яскравих образів, тому червоний колір у її гардеробі не рідкість. Днями Її Величність продемонструвала, що ще й небайдужа до демократичних брендів, бо одягла лук від іспанського бренду ZARA.

Це вбрання королева обрала для літературного заходу, присвяченого сторіччю першої книгарні Casa Del Libro, який проводився в Мадриді.

Яскравий червоний костюм складався з прямих широких штанів з розрізами на холошнях і блузи з асиметричним подолом та довгими рукавами.

Вартість блузки, як у королеви близько 90 доларів, а штанів — близько 70 доларів. Ба більше, одягає цей костюм Летиця вже не вперше.

Корольова Летиція / © Getty Images
Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Образ королева доповнила золотими аксесуарами: прямокутним клатчем та парою слінгбеків від Magrit, а також золотими сережками від іспанського ювелірного бренду CXC.

Корольова Летиція / © Getty Images
Корольова Летиція / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
80
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